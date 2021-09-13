Назначен врио главы TƏBİB (версия 2)
(первая версия в 12:12)
БАКУ /Trend/ - Вугар Джаваншир оглу Гурбанов назначен временно исполняющим обязанности главы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в понедельник Trend.
Соответствующий приказ подписал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.
До последнего назначения Гурбанов возглавлял департамент в госагентстве.
Напомним, что председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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