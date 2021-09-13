Минкультуры Азербайджана о приеме учителей на работу в музыкальные школы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уже два года не проводится прием учителей на работу в музыкальные школы. Большое количество людей ждут объявления о приеме на вакантные места.

В связи с этим Министерство культуры Азербайджана сообщило Trend, что вопрос в настоящее время обсуждается, и после принятия решения об этом будет предоставлена информация.

Отметим, что конкурс по приему учителей на работу в средние школы не приостанавливался.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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