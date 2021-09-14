Срок ареста экс-министра Салима Муслимова продлен на три месяца

БАКУ /Trend/ - Срок ареста экс-министра труда и соцзащиты Азербайджана Салима Муслимова продлен на три месяца, сообщает во вторник Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста Салима Муслимова. Ходатайство было рассмотрено, и мера пресечения в виде ареста экс-министра была продлена на три месяца.

Напомним, что Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)