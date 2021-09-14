Завтра на некоторых центральных улицах Баку будет ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - Завтра в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в некоторых местах столицы будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном управлении дорожной полиции Баку, 15 сентября, в 09:00, по случаю годовщины вышеупомянутого события планируется организация марша военного оркестра и личного состава по нижеприведенным маршрутам.

I маршрут: Аллея шехидов – памятник в честь турецких шехидов – станция метро «Ичеришехер» – здание Экономического университета – ворота «Гоша гала» – круг «Азнефть» – памятник Бахраму Гуру.

II маршрут: сад Самеда Вургуна – улица 28 Мая – проспект Бюльбюля – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)