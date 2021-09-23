В 30 школ Азербайджана назначены новые директора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на предварительном туре собеседований на должность директора приняли участие 132 кандидата, набравшие более 36 баллов. Успешно прошли данный тур 30 человек, и с ними была реализована программа адаптации.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве образования, с этими лицами были проведены тренинги на темы «Общие принципы управления школой», «Повышение качества образования и роль директоров школ», «Стратегическое и оперативное планирование», «Создание учебной среды в школе», «Система внутришкольного мониторинга», «Оценка успеваемости учеников», «Финансовые вопросы, составление таблиц зарплаты и тарифов в школе» и др. После завершения программы с этими лицами были оформлены трудовые отношения, и они были приняты на работу в качестве директоров школ.

Отметим, что в ближайшее время состоится второй тур собеседований на должность директора, на который будут приглашены кандидаты, набравшие более 30 баллов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev