В учебных заведениях Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти

БАКУ /Trend/ - Во всех учебных заведениях Азербайджана 27 сентября будут организованы мероприятия, посвященные Дню памяти, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Ведомство планирует проведение в этот день конференций, семинаров, лекций, круглых столов, вебинаров, открытых уроков, литературно-художественных композиций, фотовыставок и выставок рисунков, творческих конкурсов и интеллектуальных игр.

Также среди школьников будут организованы шахматный турнир и соревнования по некоторым видам спорта.