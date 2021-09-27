Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане с завтрашнего дня

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня и до второй половины 1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.

В отдельных местах полуострова прогнозируется интенсивный дождь, 30 сентября северный ветер усилится до 15-18 м/сек.

В регионах Азербайджана завтра, начиная с северных и восточных районов, и до 2 октября установится нестабильная погода, пройдут грозовые дожди, местами ливневого характера, возможен град. В северных и восточных районах ожидаются проливные дожди, в горных территориях – снег. Восточный ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/сек, в реках повысится уровень воды, в ряде горных рек возможны сели и паводки.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)