Бакинское транспортное агентство поручило перевозчикам увеличить число автобусов на линиях

Общество 28 сентября 2021 15:22 (UTC+04:00)
Бакинское транспортное агентство поручило перевозчикам увеличить число автобусов на линиях

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство поручило столичным перевозчикам скорректировать число ежедневно выпускаемых на линии автобусов и интервал между ними в соответствии с потоком пассажиров, в частности на линиях, на которые наблюдается большой спрос.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, в связи с возобновлением с 29 сентября очного обучения на всех уровнях образования на улицах и проспектах столицы перед учебными заведениями ожидается высокая плотность участников дорожного движения. В связи с этим агентство рекомендует гражданам проявлять понимание, строго соблюдать правила дорожного движения, в частности правила парковки и остановки.

«Призываем водителей не парковать свои автомобили в запрещенной зоне вокруг учебных заведений и не мешать другим участникам дорожного движения. Такие действия приводят к возникновению искусственных заторов на дорогах и предусматривают административную ответственность. В результате другие участники движения, в частности пользователи общественного транспорта, в том числе учителя, опаздывают на работу.

С учетом растущего спроса на услуги регулярного пассажирского транспорта принимаются необходимые профилактические меры. Перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, поставлен ряд задач в связи с минимизацией плотности пассажиропотока и обеспечением своевременного и удобного проезда граждан к учебным заведениям и месту работы», – отметили в агентстве.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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