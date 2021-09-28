Обнародован график движения поездов Баку – Сумгайыт в выходные дни
БАКУ /Trend/ - Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в выходные дни, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
С первого октября пассажирские поезда, следующие по маршруту Баку – Сумгайыт – Баку, возобновят работу по выходным. По субботам, воскресеньям и в другие нерабочие дни будут курсировать следующие поезда:
1. Баку – Пиршаги – Сумгайыт
– отправляющийся из Баку в 08:35 поезд № 6603
– отправляющийся из Баку в 09:45 поезд № 6607
– отправляющийся из Баку в 15:50 поезд № 6611
– отправляющийся из Баку в 17:50 поезд № 6615
– отправляющийся из Баку в 18:25 поезд № 6617
– отправляющийся из Баку в 19:55 поезд № 6621
– отправляющийся из Баку в 20:30 поезд № 6623
2. Сумгайыт – Пиршаги – Баку
– отправляющийся из Сумгайыта в 07:20 поезд № 6604
– отправляющийся из Сумгайыта в 07:35 поезд № 6606
– отправляющийся из Сумгайыта в 09:00 поезд № 6612
– отправляющийся из Сумгайыта в 10:00 поезд № 6614
– отправляющийся из Сумгайыта в 10:45 поезд № 6616
– отправляющийся из Сумгайыта в 16:50 поезд № 6620
– отправляющийся из Сумгайыта в 18:00 поезд № 6622
– отправляющийся из Сумгайыта в 19:30 поезд № 6626
3. Баку – Хырдалан – Сумгайыт
– отправляющийся из Баку в 08:20 поезд № 6005
– отправляющийся из Баку в 17:20 поезд № 6015
– отправляющийся из Баку в 18:50 поезд № 6021
– отправляющийся из Баку в 19:35 поезд № 6023
4. Сумгайыт – Хырдалан – Баку
– отправляющийся из Сумгайыта в 08:00 поезд № 6008
– отправляющийся из Сумгайыта в 09:30 поезд № 6012
– отправляющийся из Сумгайыта в 18:45 поезд № 6022.
В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» добавили, что каких-либо изменений в график движения этих поездов по будням не внесено.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)