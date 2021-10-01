Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела в пятницу очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает Trend.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители профильных госструктур, входящих в состав Рабочей группы, была представлена информация о ходе работ по реконструкции энергообъектов в регионе, восстановлении необходимой инфраструктуры и реализации решений, принятых на предыдущем заседании.

Было отмечено, что координация работ, проводимых в настоящее время и планируемых на освобожденных территориях соответствующими ведомствами, согласованная деятельность и повышение интенсивности обмена информацией входят в число важных вопросов для своевременного завершения намеченных работ.

В рамках заседания был заслушан подготовленный Центром исследований устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви Азербайджанского государственного экономического университета доклад "Экоинновации и экопромышленные парки", охватывающий экономические, экологические и социальные преимущества - сокращение отходов и энергопотребления. Доклад содержал информацию об опыте разных стран по созданию более экологически чистых промышленных парков.

На заседании отмечалось, что еженедельно проводится мониторинг работ по электро- и теплоснабжению стратегических объектов в городе Шуша.

Затем была представлена презентация по анализу данных, полученных в результате очередных инспекций на местах, рассмотрена нынешняя ситуация по установке котельных, электрических подстанций, тепловых систем в кварталах и зданиях, а также по обеспечению котельных водой.

Участники заседания провели обсуждения по работе в связи со строительством гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на территории Джебраильского района.

Также был рассмотрен отчет о подключении и обмене информацией с Карабахской цифровой геоинформационной системой Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана. Было отмечено, что большинство соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, полностью подключились к этой системе.

Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)