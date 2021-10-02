В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, другие офицеры.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, проинформировав участников совещания о задачах, поставленных Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, министр обороны дал поручение уделить особое внимание подготовке войск.