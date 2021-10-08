БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 1600 квартир.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли на мероприятии, посвященном детям шехидов Отечественной войны Азербайджана.

По его словам, государство уделяет особое внимание, оказывает постоянную поддержку и реализует программы помощи семьям шехидов, ветеранам, лицам, пострадавшим от войны: "Одной из важнейших из этих программ является обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны. В рамках программы в этом году планируется обеспечение 3 тысячами квартир, 1600 из которых уже переданы своим владельцам.

Кроме того, как отметил Насирли, значительно увеличены размеры пенсий, пособий, в целом социальных выплат лицам из социально чувствительных групп населения.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)