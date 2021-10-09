Продолжается строительство автодороги Талыш-Нафталан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев третьего октября заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан в Тертерском районе, Государственное агентство автомобильных дорог приступило к проведению широкомасштабных строительных работ, сообщает в субботу Trend со ссылкой на госагентство.

Автодорога строится по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Этот проект сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных сел и районов.

Общая протяженность автодороги, соединяющей четыре населенных пункта, составляет 22 километра.

По поручению Президента Азербайджана и с учетом плана развития Карабаха 19-километровый участок дороги строится в соответствии со второй технической категорией, трехкилометровый участок - в соответствии с четвертой технической категорией.

Ширина проезжей части 19-километрового участка трассы составит девять метров, трехкилометрового участка - шесть.

Уже заасфальтирован участок дороги протяженностью 1,8 километра. На участке Талыш-Тапгарагоюнлу трассы строится земляная насыпь.

В рамках проекта на участке дороги, проходящем через село Тапгарагоюнлу, будет построен новый автомобильный мост через реку Инджечай.

Новая автодорога после ввода в эксплуатацию обеспечит удобное передвижение жителей населенных пунктов, расположенных вдоль нее, и внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)