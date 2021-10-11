В Самухе состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Самухе состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного в рамках жилищной программы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, охватывающей семьи шехидов и инвалидов войны.

Жителям Самухского и Шамкирского районов из этой категории населения было предоставлено 50 квартир.

Как сообщили в понедельник Trend в ведомстве, в мероприятии приняли участие министр Сахиль Бабаев и глава ИВ Самухского района Алы Годжаев. Сначала они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в районе, возложили к нему цветы.

На церемонии предоставления квартир Бабаев отметил, что под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала блестящую победу в Отечественной войне и тем самым положила конец почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель.

Министр отметил, что в послевоенный период 31 тысяча человек, в том числе члены семей шехидов, ветераны войны и пострадавшие в результате армянского террора, были охвачены масштабным пакетом мер социальной поддержки, им также было оказано до 39 тысяч услуг.

По его словам, благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева программа по обеспечению семей шехидов и инвалидов войны квартирами и частными домами в этом году расширилась в пять раз по сравнению с показателем трехлетней давности.

"До конца 2021 года лицам из этой категории предусматривается передать три тысячи квартир и частных домов, из которых уже переданы 1 700. В целом на сегодня гражданам данной категории предоставлено около 11 тысяч квартир и частных домов", - сказал Бабаев.

Он подчеркнул, что в соответствии с распоряжением главы государства от 25 января 2021 года, в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов. Вскоре после постановки на учет семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны стартовала работа по обеспечению их жильем.

В свою очередь, Годжаев отметил, что семьи шехидов и ветераны Отечественной войны всегда были охвачены вниманием и заботой государства, и в данном направлении в Самухском районе ведется целенаправленная работа.

"Новый жилой комплекс в Самухском районе состоит из девяти зданий по 200 квартир в каждом. На его территории создана отвечающая современным требованиям инфраструктура, в том числе школа на 144 ученических места, детский сад на 50 мест, клуб, две спортивные площадки", - сказал Годжаев.

Обеспеченные новым жильем граждане подчеркнули, что чувство бесконечной гордости от исторической победы в Отечественной войне вечно будет жить в сердцах нашего народа. Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за предоставленные квартиры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)