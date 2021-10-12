В водоемах Азербайджана сократились рыбные ресурсы

БАКУ /Trend/ - Сокращение рыбных ресурсов в естественных водоемах связано с человеческим фактором.

Об этом сказал во вторник Trend глава Союза рыболовов - любителей Азербайджана Афган Алиев.

По его словам, в Азербайджане расширилась борьба с незаконной ловлей рыбы.

"Мы с министерством экологии и природных ресурсов решили вести совместную борьбу с незаконной рыбной ловлей. В наш союз входят порядка 30 тысяч человек. Мы стараемся по возможности оказывать поддержку работникам министерства как в Баку, так и в регионах.

Согласно последним исследованиям, в водоемах резко сократились рыбные ресурсы. Это связано с человеческим фактором. В основном рыбу вылавливают ввезенными из-за рубежа синтетическими сетями. Они не разлагаются на протяжении десятилетий. Браконьеры после использования этих сетей выбрасывают их в море, что приводит к гибели рыбы на глубоководье. Использование таких сетей запрещено законом. Основной объект нашей борьбы - браконьеры. С начала года водоемы были очищены от таких сетей общей длиной 150 тысяч метров. Верхний Ширванский канал - основное место, где рыбы мечут икру. В этом году мы взяли этот канал под контроль, благодаря чему по сравнению с предыдущими годами там выросла популяция крупных рыб", - сказал Алиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)