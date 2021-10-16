В Азербайджане выявлен еще 1 681 случай заражения коронавирусом, вылечились 675 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 681 случай заражения коронавирусом, 675 человек вылечились, 12 человек скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 500 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 477 639 человек вылечились, 6 746 – скончались, число активных больных составляет 15 926.

За последние сутки в стране проведено 13 168 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 014 141.

(Перевод: Турал Гараджаев)