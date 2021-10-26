Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем -12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается моросящий дождь, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)