БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика заражения COVID-19 в Азербайджане, передает в среду Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az.

"Самый высокий уровень инфицирования приходится на город Баку - 53,4%.

В Абшеронском районе этот показатель составляет 13, 4%, в низменных районах - 12, 4%, Гяндже-Газахе - 7.3, Шеки-Загатале - 3, 6%, Губе-Хачмазе - 3,3%, Лянкяране - 2,5%, Нагорном Ширване - 2,2%, Верхнем Карабахе - 1,5%, Нахчыване - 0,06%.

Напомним, что согласно статистике на 26 октября 2021 года, в Азербайджане до настоящего времени выявлено 520 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 486 426 человек вылечились, 6 939 скончались, число активных больных составляет 24 827.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)