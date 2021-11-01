В Азербайджане предложено взимать госпошлину за перерегистрацию лекарственных средств
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено взимать госпошлину за перерегистрацию лекарственных средств, сообщает в понедельник Trend.
Это предусматривает поправка в закон «О государственной пошлине», которая обсуждается сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменению, за перерегистрацию лекарственных средств устанавливается госпошлина в размере 100 манатов. Кроме того, госпошлина за внесение изменений в регистрационные документы лекарственных средств составит 50 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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