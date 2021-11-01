Для установления личности без вести пропавших граждан Азербайджана продолжаются работы по вскрытию неизвестных могил - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Для установления личности без вести пропавших граждан Азербайджана продолжаются работы по вскрытию неизвестных могил.

Об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в первой Карабахской войне без вести пропали около 4 000 граждан Азербайджана: "После освобождения территорий от оккупации во время земляных работ были найдены останки. У родственников без вести пропавших лиц взяты анализы ДНК для идентификации останков".

По словам генерального прокурора Азербайджана, до настоящего времени установлены личности более 150 человек, пропавших без вести в первой Карабахской войне.

Кямран Алиев заявил, что в нахождении части могил участвовала и армянская сторона, но основную работу осуществляют надлежащие структуры Азербайджана: "Мы сотрудничаем в этом направлении со структурами различных стран. Прокуратура Российской Федерации ведет переговоры с армянской стороной в этом направлении".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)