На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены наркотические плантации - Генпрокурор

БАКУ / Trend / - На освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены наркотические плантации.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в интервью телеканалу REAL TV.

Он отметил, что после освобождения наших земель от оккупации сотрудники министерства внутренних дел выявили такие факты.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)