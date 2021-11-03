Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Со второй половины дня третьего и по пятое ноября на территории Азербайджана установится нестабильная погода, ожидаются осадки, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.
В районах Азербайджана местами прогнозируются ливни, в горах - снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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