В Азербайджане выявлено еще 2 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 208 человек (версия 2)
(первая версия в 15:04)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 256 случаев заражения коронавирусом, 2 208 человек вылечились, 21 - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 537 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 499 571 человек вылечился, 7 153 – скончались, число активных больных составляет 30 280.
За последние сутки в стране проведено 13 102 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 227 688.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки Азербайджану в сокращении выбросов парниковых газов (Эксклюзив)
В Тертере открылась новая школа модульного типа на месте старой, разрушенной в результате армянского обстрела (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви (ВИДЕО)
Парламент Ирана ратифицировал соглашение между прикаспийскими государствами о торгово-экономическом сотрудничестве
PASHA Life и Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: 36% людей чувствуют себя более энергично к концу рабочего дня после перехода на удалёнку
Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане предложено ввести новые налоговые льготы для членов семей шехидов Отечественной войны
Боль потери и вера в будущее – в Баку стартовал фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан" (ФОТО)
В Азербайджане предложено не возвращать НДС при покупке автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий