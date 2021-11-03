Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отправился в Турцию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отправился в Анкару для участия в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военный оркестр под управлением полковника - лейтенанта Фариза Мамедзаде выступит в Анкаре с концертной программой.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)