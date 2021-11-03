Агентство по развитию медиа Азербайджана подало иск о выплате Вугаром Сафарли 18 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в этой организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, сообщает в среду Trend.

На процессе под председательством судьи Азера Пашаева признанное пострадавшей стороной Агентство по развитию медиа (MEDİA) подало гражданский иск, согласно которому в связи с нанесенным ущербом виновные лица должны выплатить MEDİA около 18 миллионов манатов.