Социальные проекты, реализуемые PASHA Life за последний год (27.09.2020 – 08.11.2021)

Достигающая свои бизнес-цели ведущая компания по страхованию жизни в стране PASHA Life, не забывает также об ответственности перед страной и обществом и всегда уделяет особое внимание корпоративной социальной деятельности.

Таким образом, в течение 2020-2021 годов деятельность компании по КСО была сосредоточена на Второй Карабахской войне, и одним из основных направлений была поддержка пострадавших от войны соотечественников. Следует отметить, что сотрудники PASHA Life по собственной инициативе привлекались в акции, помогая как материально так и морально.

Итак, представляем вам годовой отчет о деятельности компании:

Во время войны для поддержания боевого духа на информационной арене был снят видеоролик «Жизнь возвращается в Карабах». (https://www.youtube.com/watch?v=tqZFAgDUSHU&t=3s). В разгар войны - 24 октября 2020 года сотрудники компании посетили город Барда и оказали материальную и моральную поддержку 100 семьям, вынужденным покинуть свои дома и временно поселившимся в близлежащих районах. 24 ноября 2020 года компании исполнилось 10 лет. Отведенные средства на юбилейное мероприятие - 100 тыс. манатов компания потратила на улучшение жилищных условий семей шехидов. 14 декабря 2020 года Компания пожертвовала 100 тыс. манатов в фонд “YAŞAT” уже в первые же дни его создания. В декабре 2020 года дислоцированные в Карабахе войска в связи с зимним сезоном были обеспечены необходимыми средствами. 22 декабря 2020 года при поддержке общества «The Azerbaijan Red Crescent Society» была оказана помощь около 80-и соотечественникам, временно поселившимся в Музыкальном училище в Агдаме. 27 декабря 2020 года Компания посетила семьи ветеранов, проживающих в Сумгаите, и каждой семье был подарен телевизор. Январь 2021 года. С целью увековечения памяти о подвигах наших героев и повышения осведомленности в январе 2021 года совместно с медиакомпанией “Bele Bele İshler” было выпущено 30 видеороликов, посвященных шехидам. 12 февраля 2021 года. Для содействия строительно-восстановительным работам на освобожденных территориях Компания перечислила 100 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха. Компания также посетила семьи героев, погибших за Родину в национальный праздник Новруз, и раздала праздничные подарки. 8 мая 2021 года. В целях увековечения памяти наших шехидов, а также для сбора и распространения информации о Карабахе, в мае компании PASHA Life и PASHA Holding создали и запустили уникальный единый фотобанк под названием Karabakh Life, посвященный Карабаху и Шехидам. Через эту платформу каждый пользователь может ознакомиться и делиться любой информацией по теме, а также обновлять и дополнять уже существующую информацию (https://karabakhlife.az/). 1 июня, в Международный день защиты детей, также был реализован социальный проект. PASHA Life побывала в семьях шехидов и постаралась осчастливить более 100 детей из этих семей. PASHA Life поддержала проекты «Qaliblər Düşərgəsi » и «YAŞAT Düşərgəsi», организованные в летний сезон для повышения интеллектуального и эмоционального развития детей шехидов Отечественной войны. В общей сложности в них приняли участие около 400 детей. 27 сентября 2021 года. Опубликована русскоязычная версия сайта https://karabakhlife.az/. 5 ноября по случаю годовщины Дня Победы для 100 детей шехидов была организована акция «Цветок Победы» (“Zəfər Gülü”). Сотрудники компании постарались порадовать детей подарками, а также почтить память шехидов. 7 ноября 2021 года. Опубликована англоязычная версия сайта https://karabakhlife.az/.

«Бизнес-философия PASHA Holding и, соответственно, PASHA Life - приносить пользу государству и обществу. И учредители, и коллектив компании считают своим моральным долгом поддерживать семьи наших воинов, павших в бою за целостность и победу нашей Родины. За 44 дня мы пережили как счастливые, так и грустные моменты, стали свидетелями огромной солидарности нашего народа. Сколько бы мы не выражали свою благодарность каждому солдату и офицеру нашей доблестной армии, освободившие наши исконные земли ценой своей жизни и крови, всегда будет недостаточно. Благодаря Верховному Главнокомандующему и нашей Национальной Армии сегодня мы переживаем счастье победы. Вот уже год наш трехцветный флаг развевается на освобожденных землях. Но мы также переживаем горе за сынов отечества, ставших шехидами на войне. Да упокоет Аллах души наших шехидов!» - сказал Нияз Исмаилов, председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance».

Компания и впредь будет делать все возможное для обеспечения благополучия семей шехидов и ветеранов войны.

Карабах наш! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!