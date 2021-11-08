Оказана социальная помощь семьям малообеспеченных шехидов и ветеранов Дашкесана со стороны ЗАО “AzerGold” (ФОТО)

В связи с первой годовщины славной победы отважной азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне коллектив Закрытого Акционерного Общества “AzerGold” посетил семьи шехидов и ветеранов в Дашкесане.

Сотрудники ЗАО, встретившиеся с 116 семьями шехидов и ветеранов, почтили память героев, отдавших жизнь счастью будущих поколений. Было отмечено, что постоянное внимание, оказываемое семьям героев и самоотверженных ветеранов, внесших большой вклад в историческую победу, является выражением верности и глубокого уважения к ним.

В рамках социальной кампании были вручены одноразовые банковские карты малообеспеченным семьям шехидов Великой Отечественной войны, зарегистрированным в Дашкесанском районе. Кроме того, семьям шехидов и ветеранов, раненых в прошлогодних боях, были вручены праздничные подарки.

Следует отметить, что меры социальной помощи, реализуемые в рамках политики социального воздействия и ответственности ЗАО, несут цель поддержки государственной программы социальной защиты семей шехидов и раненых по восстановлению территориальной целостности, служат улучшению их благосостояния.