Сильный ветер нанес ущерб 11 школам в Баку
БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку нанес ущерб кровле, фасаду и ограждениям одиннадцати школ - №№39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314 и 319.
Об этом сообщили в четверг Trend в Управлении образования по г. Баку.
«Соответствующие специалисты побывали в школах, сделали предупреждения по обеспечению необходимых мер безопасности. Устранение последствий сильного ветра начнется сразу, как только позволят погодные условия», - сказали в Управлении.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном жизненно важно для стабильности мировых нефтегазовых рынков - Парвиз Шахбазов
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе – Дэвид Меркель
Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог для организации технической миссии на освобожденные территории - глава МИД (ФОТО)
На мелиорационные мероприятия из госбюджета Азербайджана планируется выделить порядка 500 млн манатов
Трогательное выступление детей шехидов… Слова Героев Отечественной войны, озвученные языком жестов (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом - Сахиль Бабаев
Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель Азербайджана будет постоянной и впредь - Эрдоган
Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - министр труда и социальной защиты населения
Азербайджанская писательница отмечена Bonne Vie Ulduzları - "Лучшая писательница года тюркского мира" (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий