Сильный ветер нанес ущерб 11 школам в Баку

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку нанес ущерб кровле, фасаду и ограждениям одиннадцати школ - №№39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314 и 319.

Об этом сообщили в четверг Trend в Управлении образования по г. Баку.

«Соответствующие специалисты побывали в школах, сделали предупреждения по обеспечению необходимых мер безопасности. Устранение последствий сильного ветра начнется сразу, как только позволят погодные условия», - сказали в Управлении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)