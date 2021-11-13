Два азербайджанских тхэквондиста завоевали золотые медали на чемпионате Европы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских спортсмена завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы по тхэквондо.
Как сообщили Trend в Федерации, на континентальном первенстве, проходящим в Боснии и Герцеговине, золотые медали завоевали Сайяд Дадашов (51 кг) и Земфира Гасанзаде (42 кг).
В первый день соревнований Пунхан Мурсалов в весовой категории 45 кг проиграл только в полуфинале и завершил соревнования с бронзовой медалью.
Таким образом, наша команда в целом завоевала две золотые и одну бронзовую медали.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 15 ноября.
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