Состоялось открытие «Парка Победы» от компании BOS Shelf (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 8 ноября 2021 года на территории Бакинского Завода Глубоководных Оснований имени Гейдара Алиева состоялась церемония открытия «Парка Победы», построенного компанией BOS Shelf в честь годовщины исторической победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Перед началом церемонии руководство и сорудники компании возложили цветы к памятнику Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и почтили его память.

На церемонию открытия «Парка Победы» были приглашены сотрудники BOS Shelf, принимавшие участие во Второй Карабахской войне. В ходе мероприятия была почтена память шехидов, отдавших свои жизни на пути к исторической победе, а также награждены 58 ветеранов Второй Карабахской войны из числа сотрудников компании.

«В результате успешно проводимой Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым политики, основа которой была заложена Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также благодаря доблести азербайджанской армии, 44 дня Отечественной войны завершились исторической победой Азербайджана. Построенный нами «Парк Победы» - памятник этому великому достижению и его героям. Этот парк будет цвести и зеленеть, олицетворяя успехи и светлое будущее нашей страны. Мы поздравляем каждого азербайджанца с Днем Победы, чтим память героев, павших за свою родину и желаем крепкого здоровья нашим ветеранам», - сказал Назим Гусейнов, и.о. генерального директора BOS Shelf.

В ходе церемонии был дан старт кампании по посадке деревьев, с целью увековечения памяти шехидов. В рамках кампании, в парке планируется посадить деревья в память о каждом из отважных сынов Азербайджана, погибших на Второй Карабахской войне.

В настоящее время в рядах сотрудников BOS Shelf трудятся более 300 ветеранов 1-й и 2-й Карабахских войн. По состоянию на осень 2020 года, в коллективе BOS Shelf числилось уже более 200 ветеранов Первой Карабахской войны. Во Второй Карабахской войне, завершившейся великой исторической победой Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие 58 сотрудников компании.

По окончании Второй Карабахской войны, в рамках «Марафона занятости», программы по поддержке ветеранов и семей шехидов, BOS Shelf приняла 48 участников войны в созданный за свой счет специализированный Учебный центр на бесплатной основе. Здесь новые кадры получают образование по различным специальностям, таким как механика, сварка, монтаж, такелаж и т.д., по успешному завершению которого гарантированно получат предложение о трудоустройстве. Компания также трудоустроила по различным специальностям 9 ветеранов Второй Карабахской войны с соответствующим опытом работы без предварительного процесса обучения.

Деятельность BOS Shelf в этом направлении была отмечена Почетной грамотой от Министерства труда и социальной защиты населения за активную поддержку государственной политики по трудоустройству ветеранов Отечественной войны на основе принципов социальной ответственности и солидарности. Компания BOS Shelf остается приверженной этим принципам и будет следовать им в дальнейшем.