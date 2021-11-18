Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов – Моринари Ватанабэ

БАКУ/Trend/ - Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов. Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ на церемонии открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Дорогие гости, очень приятно вновь посетить Баку и присутствовать на чемпионате мира по батутной гимнастике.Здесь были организованы многие соревнования, однако чемпионат мира по батутной гимнастике проводится впервые. Хочу выразить признательность нашим друзьям в Федерации гимнастики Азербайджана за приложенные усилия в организации соревнования и создании таких прекрасных условий для этого большого мероприятия", - сказал он.

По словам Ватанабэ, можем сказать, что 2021 год – это год прогресса!

"Три месяца назад мы провели Олимпийские игры, а теперь участвуем в чемпионате мира. Верю, что увидим здесь прогресс новых спортсменов. Мы очень горды тем, что рядом находятся два больших чемпиона – Карен Кокберн из Канады и Дэвид Мартин из Франции. Они являются послами этого соревнования. Желаю успехов всем участникам! Объявляю 35-й чемпионат мира по батутной гимнастике в Баку открытым!" - отметил он.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут квалификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)