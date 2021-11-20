Чемпионат мира в Баку: гимнастки из Китая завоевали "золото" в синхронных прыжках

БАКУ /Trend/ - Гимнастки из Китая Йиченг Ху и Синьсинь Чжанг, продемонстрировав результат в 50.190 балла, завоевали золотую медаль 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе синхронных прыжков среди женщин, сообщает в субботу Trend.

Серебряную медаль завоевали спортсменки, представляющие Японию - Наруми Тамура и Хикару Мори (49.630 балла), на третьем месте с результатом 46.670 балла Катарина Марианито Нунес и Беатрис Мартинс из Португалии.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева)