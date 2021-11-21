В Шамахе после землетрясений продолжаются афтершоки

БАКУ /Trend/ - После основных подземных толчков в Шамахе 20 ноября было зафиксировано несколько афтершоков. Эти толчки слабые и не ощутимые. Среди них есть толчки магнитудой 2-2,5 и ниже. В настоящее время афтершоки продолжаются. Как долго они продлятся, зависит от состояния очага землетрясения. Поскольку землетрясения, зафиксированные в Шамахе, умеренно сильные, то афтершоки после них естественное явление.

Как сообщает Trend, об этом сказала заведующая отделом информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Вусаля Рафиггызы.

Рафиггызы отметила, что сотрудники бюро исследования землетрясений Центра продолжают следить за процессом.

Отметим, что 20 ноября в Шамахинском района были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,1 и 4,5.