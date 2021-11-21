Чемпионат мира в Баку: спортсмен из Китая завоевал "золото" в программе индивидуальных прыжков на батуте

БАКУ /Trend/ - Гимнаст из Китая Лангьи Янь с результатом 61.825 балла занял первое место на 35-ом чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте представитель Японии Русэй Нисиока (60.620 балла), на третьем месте гимнаст, выступающий за Беларусь Олег Рябцев (60.385 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)