В Баку прошел турнир Кубка по дрифту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Автомобильной федерации Азербайджана и Дворца водных видов спорта минмолодежи и спорта состоялся турнир Кубка Баку по дрифту, сообщает в понедельник Trend.

В программу вошли пробег "Volkicar", дрифт-автомобилей и спорткаров, "burnout" "Volkicar" и спорткаров, дрифт-шоу.

Проведение соревнований по дрифту нацелено на развитие автоспорта, повышение интереса к этой сфере, выявление местных спортсменов и специалистов, которые смогут представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Соревнования по автоспорту также предоставляют возможность водителям, которые, нарушая правила, едут на высокой скорости по общественным дорогам, проявить себя на спортивных площадках. Это, в свою очередь, вносит вклад в повышение дорожной безопасности.

В судейскую коллегию турнира Кубка по дрифту, проведенного при организационной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» и Baku City Circuit, вошли промоутер "Drift All Stars European Series" Нэйл Ганн и специалисты, приглашенные из Автомобильной федерации Бахрейна.

Победителем Кубка стал Фахри Гюльмамедов на автомобиле BMW E36.

(Перевод: Кямаля Сеидова)