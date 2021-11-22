В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония открытия спартакиады, посвященной 10-летию создания вуза.

В церемонии открытия спартакиады, которая будет проводиться среди студентов второго, третьего, четвертого и пятого курсов, приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, начальник отдела организации внешкольной деятельности Министерства образования Эльнур Алиев, преподаватели и студенты вуза.

Вначале собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал участников церемонии и сказал, что Бакинская высшая школа нефти успешно функционирует в течение уже 10 лет и что самые интеллектуально развитые и талантливые молодые люди выбирают этот вуз для получения профессии. Ректор подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти готовит высококвалифицированных инженеров, которые вносят свой вклад в развитие экономики и промышленности страны.

«Сегодня я с чувством большой гордости могу сказать, что Бакинская высшая школа нефти стала самым престижным университетом страны. Мы можем гордиться тем, что смогли с честью оправдать доверие Президента Азербайджанской Республики, господина Ильхама Алиева, азербайджанского общества и SOCAR. БВШН придает большое значение развитию спорта. Спортивные клубы работают в университете с 2014 года. Отрадно, что наши студенты предпочитают заниматься спортом в клубах БВШН. Соревнования между командами, которые пройдут в рамках стартовавшей сегодня спартакиады, будут интересным зрелищем. Зрители и болельщики будут наслаждаться этим зрелищем в течение нескольких месяцев» - добавил он.

Выступивший на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов рассказал о развитии спорта в стране, заботе, проявляемой государством к этой сфере, и подчеркнул важность повышения интереса молодежи к спорту. Заместитель министра отметил, что Бакинская высшая школа нефти является образцовым вузом как в сфере образования, так и в области спорта. Он высоко оценил условия, созданные в БВШН для развития спорта.

В своем выступлении начальник отдела организации внешкольной деятельности Министерства образования Эльнур Алиев рассказал о развитии образования в Азербайджане, внимании уделяемом Главой государства этой сфере. Представитель министерства отметил, что Бакинская высшая школа нефти является ярким примером развития образования в стране с точки зрения качества обучения и материально-технической базы.

В рамках спартакиады пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу и плаванию. В соревнованиях по волейболу примут участие 17 команд (5 женских и 12 мужских команд), в соревнованиях по футзалу будут участвовать 17 команд, в соревнованиях по баскетболу – 10 команд.

В рамках олимпиады также пройдут соревнования по индивидуальным видам спорта. Так, 60 студентов примут участие в соревнованиях по шахматам, 65 студентов будут участвовать в соревнованиях по настольному теннису и 30 студентов примут участие в соревнованиях по плаванию.