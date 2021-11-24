Творчество Низами Гянджеви имеет всемирное значение – Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Творчество Низами Гянджеви имеет всемирное значение.

Об этом сказал в среду вице-премьер Али Ахмедов на Международном форуме Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", сообщает Trend.

Он отметил, что Низами Гянджеви - один из величайших поэтов, которого взрастил и подарил миру азербайджанский народ.

Жизнь и творчество Низами Гянджеви непосредственно связаны с Азербайджаном. Великий поэт жил и творил в Гяндже, подчеркнул вице-премьер.

«Творчество Низами Гянджеви принадлежит как Азербайджану, так и имеет мировое значение. Он был великим мыслителем, философом, послом между народами. Его помнят и чтят наши современники, любители поэзии во всем мире. Произведения Низами Гянджеви не утратили своей актуальности и сегодня. В сердце каждого азербайджанца живет любовь к поэзии Низами Гянджеви. Надеюсь, что этот форум способствует повышению интереса и внимания к творчеству Низами как в Азербайджане, так и за его пределами», - сказал Ахмедов.

Отметим, что в среду, 24 ноября, в столице Азербайджана открылся Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами".

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.

В форуме, который продлится до 26 ноября, участвуют более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)