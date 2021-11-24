В 2021 году осуществлена реадмиссия 340 человек - Государственная миграционная служба Азербайджана
БАКУ /Trend / - В 2021 году осуществлена реадмиссия 340 человек.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.
В связи с принятием в гражданство Азербайджанской Республики в течение 2021 года (до 17 ноября) обратились 653 человека.
Отмечено, что все обращения рассматриваются согласно законодательству.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США
Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками транспортного сектора Азербайджана - вице-президент (Эксклюзив)
Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии
Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана
Полад Бюльбюльоглу о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане могут повысить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств
Сотрудники Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета завершили курс “Базовое жизнеобеспечение (BLS – Basic Life Support) – тренинг для тренеров” (ФОТО)
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон в связи с куплей-продажей автомобилей