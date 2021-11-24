В 2021 году осуществлена реадмиссия 340 человек - Государственная миграционная служба Азербайджана

БАКУ /Trend / - В 2021 году осуществлена реадмиссия 340 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

В связи с принятием в гражданство Азербайджанской Республики в течение 2021 года (до 17 ноября) обратились 653 человека.

Отмечено, что все обращения рассматриваются согласно законодательству.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)