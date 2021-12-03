В Азербайджане изменятся госпошлины на регистрацию и расторжение брака

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, госпошлина на регистрацию брака повышена с 5 до 10 манатов.

Кроме того, госпошлина на расторжение брака повышена с 15 до 20 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)