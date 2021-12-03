В Азербайджане изменятся госпошлины на регистрацию и расторжение брака
БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend.
Согласно поправке, госпошлина на регистрацию брака повышена с 5 до 10 манатов.
Кроме того, госпошлина на расторжение брака повышена с 15 до 20 манатов.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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