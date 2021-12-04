В Лондоне состоялась встреча с членами азербайджанской общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне состоялась встреча с членами азербайджанской общины, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Во встрече, наряду с нашими соотечественниками, также приняли участие руководитель Общества турецких школ и представители турецкой общины.

На мероприятии, начавшемся с исполнения Государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с первой годовщиной славной Победы, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, выразил членам азербайджанской общины в Лондоне признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, продемонстрированные во время войны и в истекшем году во имя доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, правого дела нашей страны.

Было подчеркнуто, что в последние годы в различных странах, в том числе Соединенном Королевстве, наблюдается продвижение в связи с организационным становлением представителей азербайджанской диаспоры, их интеграцией в местное общество, вопросами культуры, получением ими образования и социальным положением, предпринимаются полезные для нашей страны шаги в области лоббистской деятельности. Была представлена подробная информация о диаспорской политике азербайджанского государства, реализуемых Государственным комитетом по поручению Президента Ильхама Алиева и намеченных проектах, создании координационных советов и домов Азербайджана, предстоящих целях и задачах.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный памяти героев Отечественной войны, деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, поездкам представителей диаспоры в город Шуша.

30 членов общины в своих выступлениях на встрече, продолжавшейся около четырех часов, внесли предложения относительно плана работы на следующий год для усиления диаспорской деятельности, более широкого доведения до местной общественности азербайджанских реалий, поблагодарили азербайджанское государство за организацию поездок представителей диаспоры в город Шуша.

После встречи состоялось заседание с членами Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве.