В Азербайджане продолжаются работы над «черным ящиком» разбившегося военного вертолета – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются работы над «черным ящиком» военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, потерпевшего крушение 30 ноября.

Об этом сказал в понедельник старший помощник генерального прокурора, советник юстиции Махир Аббасов на брифинге, посвященном выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта об амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает Trend.

Он отметил, что причиной крушения не является какая-либо провокация или внешнее воздействие.

Сразу после крушения была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, которая была командирована на место происшествия, сказал старший помощник генпрокурора.

«Были назначены различные экспертизы. После заключения эксперта будет предоставлена информация о причине крушения», - сказал Аббасов.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)