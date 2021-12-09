В одном из районов Баку ограничат подачу воды
БАКУ /Trend/ - С 22:00 девятого декабря и до утра 10 декабря в части Низаминского района Баку будет ограничена подача воды, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
"Ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральном водопроводе", - говорится в сообщении ОАО.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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