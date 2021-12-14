В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой проекта в городе Шуша прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект «Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана», реализуемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на IDEA, 13 декабря молодые экологи посетили город Шуша, где приняли участие в работах по измерению радиационного фона и определению качества воздуха, а также взяли пробы воды и почвы. Наряду с этим, под девизом «Qarabağı qoru» была проведена массовая акция по посадке деревьев с участием молодежи.

Как известно, в результате 30-летней оккупации Арменией Нагорного Карабаха и окружающих районов природе Азербайджана был нанесен серьезный ущерб. Вследствие поджога территорий, загрязнения водных ресурсов, разграбления лесов, природных памятников и в целом подземных и наземных природных богатств был нарушен экологический баланс региона. В настоящее время на государственном уровне предпринимаются важные шаги по восстановлению освобожденных от оккупаций территорий, в том числе по экологической оценке. С целью привлечения молодых экологов к этим мероприятиям Общественное объединение IDEA, министерство экологии и природных ресурсов и Фонд молодежи Азербайджана дали старт проекту по экологической оценке освобожденных территорий. Помимо города Шуша, в рамках проекта представители молодежи также побывали в Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Ходжавендском, Зангиланском и Агдамском районах.

Следует отметить, что для участия в проекте поступило свыше 300 обращений от представителей молодежи, получивших образование в сфере естественных наук и работающих в этой сфере, из которых по итогам собеседования были выбраны 60 человек. Исследования проводятся по шести направлениям, в том числе это биоразнообразие, водные ресурсы, охрана лесов, гидрометеорологическая и мониторинговая службы, топография и картография, геология. Молодые участники проекта получат возможность расширить свои знания и навыки в областях экологической оценки и мониторинга, а также смогут внести вклад в деятельность по восстановлению и созиданию на освобожденных территориях.

(Перевод: Кямаля Сеидова)