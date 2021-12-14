В Азербайджане будут внесены изменения в правила выдачи направлений при использовании системы ОМС

БАКУ / Trend / - В Азербайджане будут внесены изменения в правила выдачи направлений при использовании системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела направлений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Ариф Акберов.

По его словам, в течение этой недели будут внесены некоторые изменения в правила выдачи направлений.

"До вступления в силу положений по софинансированию направления будут требоваться только в государственных медучреждениях при стационарном лечении. При любых амбулаторных услугах направления не требуются. Гражданин может получить амбулаторную медпомощь и обследование в государственном медучреждении без направления. В случае необходимости при стационарных услугах врач, проводящий обследование, или первичная служба здравоохранения по территории выдает направление, на основе которого проводится лечение в стационаре", - отметил начальник отдела.

Акберов отметил, что дополнительные изменения не предусмотрены.

"Другое новшество заключается в том, что при непосредственном обращении гражданина в частное медучреждение без направления и в случае необходимости оказания срочной помощи медучреждение, заключившее с нами договор, посылает запрос на адрес электронной почты агентства. При обосновании тяжести заболевания и отсутствии этой услуги в государственном медучреждении пациент для лечения направляется в частную клинику. Однако когда гражданин обращается в частное медучреждение непосредственно за плановыми операциями или другими плановыми услугами, услуги будут оказываться за счет гражданина", - добавил Ариф Акберов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)