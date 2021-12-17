Назначен прокурор Зангиланского района Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Назначен прокурор Зангиланского района Азербайджана.
Как передает в пятницу Trend, на эту должность назначен работавший старшим прокурором в соответствующем управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана Гибляли Керимов. Приказ об этом подписал Генеральный прокурор Кямран Алиев.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данную информацию.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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