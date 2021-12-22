БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывших должностных лиц МИД Азербайджана - начальника Управления делами ведомства Фархада Моллазаде и сотрудника Консульского управления Салима Ализаде, сообщает в среду Trend.

Судебное заседание прошло под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Согласно приговору, Фархад Моллазаде и Салим Ализаде были приговорены к 6 годам тюремного заключения. Однако в отношении них была применена статья 70 (условное осуждение) УК, и они получили условное наказание с испытательным сроком в 2 года.

В приговоре отмечалось, что невыплаченная часть материального ущерба - 167 тысяч манатов - должна быть получена от Салима Ализаде и выплачена МИД.

Напомним, что прокурор попросил 7 лет лишения свободы для Фархада Моллазаде и Салима Ализаде.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Им были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311 (взяточничество) УК Азербайджана.

В отношении этих лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Затем решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)