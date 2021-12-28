В следующем году начнутся съемки фильма про Карабах
БАКУ /Trend/ - В следующем году начнутся съемки фильма про Карабах.
Об этом во вторник на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и итоги 2021 года» сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.
По словам министра, планируется также снять фильм о жизни бывших беженцев и переселенцев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )
Bakı. Trend:
Gələn ildən Qarabağla bağlı filmin çəkilişinə başlayacağıq.
Trend-in məlumatına göri, bunu mədəniyyət naziri Anar Kərimov "Mədəniyyət Nazirliyi: 2021-ci il üzrə Hədəflər və Nəticələr" mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatı ilə bağlı filmin çəkilməsi də nəzərdə tutulur.
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