БАКУ /Trend/ - В следующем году начнутся съемки фильма про Карабах.

Об этом во вторник на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и итоги 2021 года» сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По словам министра, планируется также снять фильм о жизни бывших беженцев и переселенцев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Bakı. Trend:

Gələn ildən Qarabağla bağlı filmin çəkilişinə başlayacağıq.

Trend-in məlumatına göri, bunu mədəniyyət naziri Anar Kərimov "Mədəniyyət Nazirliyi: 2021-ci il üzrə Hədəflər və Nəticələr" mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatı ilə bağlı filmin çəkilməsi də nəzərdə tutulur.