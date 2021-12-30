Обнародован график движения поездов Баку-Сумгайыт в праздничные дни
БАКУ /Trend/ - Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в праздничные дни.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В связи с нерабочими днями 31, 1 и 4 января будут работать только нижеприведенные электропоезда Баку-Сумгайыт:
– из Сумгайыта в 07:40 (поезд № 6606);
– из Сумгайыта в 09:20 (поезд № 6614);
– из Баку в 16:55 (поезд № 6611);
– из Баку в 17:20 (поезд № 6613);
– из Баку в 18:50 (поезд № 6621);
– из Баку в 19:50 (поезд № 6625).
Отметим, что согласно решению Кабинета министров, поезда не будут работать 2 и 3 января (суббота и воскресенье).
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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