Будет проведена экспертиза состояния здоровья Салеха Рустамова

БАКУ /Trend / - Сегодня в Низаминском районном суде было рассмотрено ходатайство адвокатов об освобождении экс-главы Исполнительной власти Гедабекского района Салеха Рустамова от неотбытой части наказания в связи с проблемами со здоровьем.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Пенитенциарную службу Минюста Азербайджана, суд назначил в отношении Салеха Рустамова судебно-медицинску экспертизу, после чего будет принято решение.

Отметим, что Салех Рустамов был задержан в 2018 году и был признан виновным по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств или иного имущества в крупном размере, полученных преступным путем организованной группой) УК и др. и приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

В 1992-93 годах Рустамов был главой Исполнительной власти Гедабекского района.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)