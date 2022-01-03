Задержан военнослужащий ГПС Азербайджана, убивший трех сослуживцев

БАКУ /Trend/ - Задержан военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, убивший трех сослуживцев, передает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отметим, что 2 января около 18.00 в Государственную пограничную службу поступила информация об убийстве трех военнослужащих на территории отдельного пограничного подразделения "Губадлы".

Согласно предварительному расследованию, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан Магомед оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил военнослужащих погранзаставы, в которой он служил, - старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаиля Натиг оглу, а затем бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Авазлы 3 января 2022 года около 00:30 часов был обнаружен и задержан в качестве подозреваемого на территории села Малхалаф Лачинского района.

Продолжение расследования уголовного дела под особым контролем руководства Генеральной прокуратуры было возложено на Следственное управление военной прокуратуры.

Продолжаются интенсивные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

О ходе расследования будет сообщено дополнительно.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)